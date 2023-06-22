Мілан провів зустріч з оточенням Лукаку

Ромелу Лукаку влітку змінить клуб

Мілан провів зустріч з оточенням нападника Челсі Ромелу Лукаку.

Про це повідомляє Антоніо Вітьєлло.

Угода можлива тільки за умови того, що 30-річний бельгієць зменшить свої запити щодо зарплатні.

У міланського клубу чудові відносини з Челсі та агенцією Roc Nation, яке представляє інтереси форварда.

La Gazzetta dello Sport додає, що лондонці готові продати Лукаку, якщо надійде пропозиція на 40 млн євро.

Вирішальне значення матиме бажання самого Ромелу, який раніше говорив, що ніколи не гратиме за Мілан.

Раніше Челсі запропонував Інтеру обміняти Лукаку на Бареллу.