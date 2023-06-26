Андрієвський: Динамо сподівається на повернення чемпіонства

Джерело - fcdynamo.com.
Динамо у новому сезоні планує виграти чемпіонат України.
Про це розповів півзахисник киян Олександр Андрієвський.
"Які сподівання на новий сезон? Лише одні – на перше місце та повернення чемпіонства.
По завершенню минулого сезону ставив перед собою питання, що я робив не так. Потрібно буде виправляти власні помилки, які були протягом минулого сезону. Так само, думаю, кожен гравець має зробити висновки для себе та не повторювати помилки в майбутньому.
Майбутній тренувальний збір? Лише чув, що в Австрії будемо готуватися, сім матчів маємо зіграти, вже відомо, що перші три суперники достатньо високого рівня. Тож має бути цікаво", — відзначив Андрієвський.
Раніше гравці Динамо вийшли з відпустки.