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Гравці Динамо вийшли з відпустки

Сьогодні 12:45 162 0
Гравці Динамо вийшли з відпустки
#Динамо Київ

Джерело - fcdynamo.com.

У понеділок, 26 червня, група футболістів Динамо приїхали до однієї зі столичних клінік, де "біло-сині" традиційно проходять медобстеження двічі на рік.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Сьогодні до клініки прибули 13 динамівців: Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Владислав Дубінчак, Богдан Лєднєв, Владислав Кабаєв, Олександр Караваєв, Денис Попов, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв, Антон Боль, Назар Волошин, Максим Дячук та повернений з оренди в Зорі Сергій Булеца.

Ввечері "біло-сині" зберуться на клубній базі у Віті-Литовській, де проведуть перше після відпустки тренування, а за тиждень, 3 липня, на команду чекає виїзд на навчально-тренувальний збір до Австрії.

Нагадаємо, Луческу - у топ-10 рейтингу найбагатших футбольних людей Румунії.

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