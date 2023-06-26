Гравці Динамо вийшли з відпустки

У понеділок, 26 червня, група футболістів Динамо приїхали до однієї зі столичних клінік, де "біло-сині" традиційно проходять медобстеження двічі на рік.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Сьогодні до клініки прибули 13 динамівців: Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Владислав Дубінчак, Богдан Лєднєв, Владислав Кабаєв, Олександр Караваєв, Денис Попов, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв, Антон Боль, Назар Волошин, Максим Дячук та повернений з оренди в Зорі Сергій Булеца.

Ввечері "біло-сині" зберуться на клубній базі у Віті-Литовській, де проведуть перше після відпустки тренування, а за тиждень, 3 липня, на команду чекає виїзд на навчально-тренувальний збір до Австрії.

Нагадаємо, Луческу - у топ-10 рейтингу найбагатших футбольних людей Румунії.