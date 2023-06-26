Скрипник: Ворсклі цікавий Лєднєв

Ворскла зацікавлена у підписанні півзахисника Динамо Богдан Лєднєва.

Про це розповів головний тренер полтавського клубу Віктор Скрипник.

"Цікавий Лєднєв та ще багато хто. Інше питання, чи зможемо у фінансовому плані дозволили собі запросити того чи іншого гравця? Якщо це складеться, то я буду тільки радий.

Справа ще в тому, що не тільки Ворскла хоче підсилитися. На хороших футболістів претендує половина клубів УПЛ. І в них також різні можливості. Будемо намагатися та боротися, - сказав Скрипник.