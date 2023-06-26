Скрипник: Ворсклі цікавий Лєднєв

Джерело - ukrfootball.ua.
Ворскла зацікавлена у підписанні півзахисника Динамо Богдан Лєднєва.
Про це розповів головний тренер полтавського клубу Віктор Скрипник.
"Цікавий Лєднєв та ще багато хто. Інше питання, чи зможемо у фінансовому плані дозволили собі запросити того чи іншого гравця? Якщо це складеться, то я буду тільки радий.
Справа ще в тому, що не тільки Ворскла хоче підсилитися. На хороших футболістів претендує половина клубів УПЛ. І в них також різні можливості. Будемо намагатися та боротися, - сказав Скрипник.
У січні Лєднєв повернувся до Динамо з оренди у Фегерварі. У другій частині сезону 25-річний вінгер не провів жодного матчу за першу команду киян. Богдан пропустив три місяці через перелом гомілки.
Раніше повідомлялося про інтерес до гравця зі сторони Зорі.