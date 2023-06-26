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Скрипник: Ворсклі цікавий Лєднєв

Віктор Скрипник прокоментував підсилення команди у літнє трансферне вікно
Сьогодні 12:29 190 0
Скрипник: Ворсклі цікавий Лєднєв
#Богдан Лєднєв, #Ворскла Полтава

Джерело - ukrfootball.ua.

Ворскла зацікавлена у підписанні півзахисника Динамо Богдан Лєднєва.

Про це розповів головний тренер полтавського клубу Віктор Скрипник.

"Цікавий Лєднєв та ще багато хто. Інше питання, чи зможемо у фінансовому плані дозволили собі запросити того чи іншого гравця? Якщо це складеться, то я буду тільки радий. 

Справа ще в тому, що не тільки Ворскла хоче підсилитися. На хороших футболістів претендує половина клубів УПЛ. І в них також різні можливості. Будемо намагатися та боротися, - сказав Скрипник.

У січні Лєднєв повернувся до Динамо з оренди у Фегерварі. У другій частині сезону 25-річний вінгер не провів жодного матчу за першу команду киян. Богдан пропустив три місяці через перелом гомілки.

Раніше повідомлялося про інтерес до гравця зі сторони Зорі.

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