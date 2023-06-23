Зоря хоче повернути Лєднєва

Богдан Лєднєв може повернутися у Зорю

Зоря розглядає варіант підписання півзахисника Динамо Богдана Лєднєва.

Про це повідомляє Sport Arena.

Поки невідомо, чи луганський клуб має намір орендувати гравця, чи це буде повноцінний трансфер.

Лєднєв виступав за Зорю "на правах оренди з Динамо у період 2018-20 років. На рахунку півзахисника 16 голів у 61 матчі за луганську команду.

У січні Лєднєв повернувся до Динамо з оренди у Фегерварі. У другій частині сезону 25-річний вінгер не провів жодного матчу за першу команду киян. Богдан пропустив три місяці через перелом гомілки.

Раніше повідомлялося про інтерес до гравця зі сторони Ворскли.