Рух у міжсезоння планує грати по два спаринги на день

Рух визначився зі спарингами

Сьогодні, 26 червня, Рух повернеться з відпустки і на заміській базі у Винниках розпочне підготовку до нових випробувань в УПЛ.

Про це повідомляє Sport.ua.

У міжсезоння Рух не зазнав кадрових втрат. До тренувального процесу з основою планується залучити й групу гравців з молодіжного складу U-19, які навесні стали чемпіонами України.

Вийшли на фінішну пряму й перемовини з кількома потенційними новачками, які повинні з'явитися в тренувальному таборі львів'ян наприкінці червня. Шанс проявити себе буде надано всім, адже 7, 13, 16 і 21 липня Рух збирається проводити по два спаринги на день.

Раніше півзахисник Руха Сапуга зацікавив Мілан.