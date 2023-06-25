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Півзахисник Руха Сапуга зацікавив Мілан

Італійський клуб планував зробити пропозицію Руху
Сьогодні 13:53 230 0
Півзахисник Руха Сапуга зацікавив Мілан
#Рух Львів, #Марко Сапуга

Джерело - Sport.ua.

Мілан зацікавлений у послугах 20-річного півзахисника Руха Марка Сапуги.

Про це повідомляє Sport.ua.

Український футболіст вразив скаутів "россонері" в матчах Юнацької Ліги УЄФА проти Інтера та Мілана.

Італійський клуб планував зробити пропозицію Руху в розмірі 1 млн євро та певний процент бонусів від майбутніх перепродажів.

Сапугу планували здати в оренду на сезон для адаптації до італійського футболу.

Пропозиція так і не відбулася через те, що Сапуга пропустив майже всю весняну частину сезону через травму. Мілан далі буде активно стежити за розвитком кар'єри Марка.

Нагадаємо, Олександрія та Рух цікавляться вінгером Ахмедзаде.

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