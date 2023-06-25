Італійський клуб планував зробити пропозицію Руху

Мілан зацікавлений у послугах 20-річного півзахисника Руха Марка Сапуги.

Про це повідомляє Sport.ua.

Український футболіст вразив скаутів "россонері" в матчах Юнацької Ліги УЄФА проти Інтера та Мілана.

Італійський клуб планував зробити пропозицію Руху в розмірі 1 млн євро та певний процент бонусів від майбутніх перепродажів.

Сапугу планували здати в оренду на сезон для адаптації до італійського футболу.

Пропозиція так і не відбулася через те, що Сапуга пропустив майже всю весняну частину сезону через травму. Мілан далі буде активно стежити за розвитком кар'єри Марка.

Нагадаємо, Олександрія та Рух цікавляться вінгером Ахмедзаде.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!