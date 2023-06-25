Збірна Чехії вирвала перемогу у Німеччини: результати матчів Євро-2023 U-21

Джерело - Чемпіон.
На молодіжному чемпіонаті Європи з футболу відбулися три матчі другого туру.
У групі С збірна Англії перемогла Ізраїль, а Чехія вирвала перемогу у Німеччини - 2:1. У групі D Швейцарія поступилася Італії - 2:3.
Англія U-21 - Ізраїль U-21 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 16 Гордон, 2:0 - 68 Сміт-Роу
Чехія U-21 - Німеччина U-21 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 33 Сейк, 1:1 - 70 Стіллер, 2:1 - 87 Вітік
Група D
Швейцарія U-21 - Італія U-21 2:3 (0:3)
Голи: 0:1 - 6 Пірола, 0:2 - 11 Ньйонто, 0:3 - 45+4 Парізі, 1:3 - 47 Імері, 2:3 - 52 Амдоуні
Сьогодні на Євро-2023 відбудеться ще один матч:
21:45. Норвегія U-21 - Франція U-21
Напередодні збірна України вийшла до чвертьфіналу молодіжного чемпіонату Європи.