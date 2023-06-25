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Збірна Чехії вирвала перемогу у Німеччини: результати матчів Євро-2023 U-21

Сьогодні 20:57 305 0
Збірна Чехії вирвала перемогу у Німеччини: результати матчів Євро-2023 U-21

Джерело - Чемпіон.

На молодіжному чемпіонаті Європи з футболу відбулися три матчі другого туру.

У групі С збірна Англії перемогла Ізраїль, а Чехія вирвала перемогу у Німеччини - 2:1. У групі D Швейцарія поступилася Італії - 2:3.

Євро-2023 U-21 з футболу
2 тур, 25 червня
Група С

Англія U-21 - Ізраїль U-21 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 16 Гордон, 2:0 - 68 Сміт-Роу

Чехія U-21 - Німеччина U-21 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Сейк, 1:1 - 70 Стіллер, 2:1 - 87 Вітік

Група D

Швейцарія U-21 - Італія U-21 2:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 6 Пірола, 0:2 - 11 Ньйонто, 0:3 - 45+4 Парізі, 1:3 - 47 Імері, 2:3 - 52 Амдоуні

Сьогодні на Євро-2023 відбудеться ще один матч:

21:45. Норвегія U-21 - Франція U-21

Напередодні збірна України вийшла до чвертьфіналу молодіжного чемпіонату Європи.

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