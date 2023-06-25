Металіст розраховує на п'ятьох досвідчених новачків

У підготовчий період харків'яни планують зіграти шість спарингів

26 червня першолігова харківська команда Металіст в Сваляві на Закарпатті розпочне підготовку до нового сезону.

Про це повідомляє Sport.ua.

Футболістам буде представлено нового головного тренера – Андрія Аніщенка, який раніше очолював молодіжний склад слобожанців.

Саме гравці, що представляли Mеталіст минулого сезону в першості України (U-19) спробують закріпитися в головній команді. Розраховує керманич й на допомогу щонайменше п'ятьох досвідчених літніх новачків, які наступного тижня повинні з'явитися в тренувальному таборі харків'ян на Закарпатті. Це важливо, бо в червні Mеталіст залишила ціла група провідних виконавців, які вирішили продовжити кар'єру в львівських Карпатах.

В підготовчий період слобожанці планують зіграти шість спарингів: 1 липня – з Хустом, 2 і 21 липня – з Минаєм, 9 липня – з Дніпром-1, 11 липня – з Карпатами і 16-го – з Севлюшом.