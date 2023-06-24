48-річний українець - грав за харків'ян у 1996/97 роках

Джерело - офіційний сайт Металіста.

Колишній гравець Металіста Андрій Аніщенко став головним тренером команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

48-річний українець - грав за харків'ян у 1996/97 роках.

З 2011 року фахівець керував тренерським штабом молодіжного складу Металіста.

У 2019 році очолив академію футболу Металіст, а з виходом команди в УПЛ став старшим тренером Металіста U-19.

З березня 2023 року входив у тренерський штаб першої команди.

Нагадаємо, вінгер Металіста Підлепенець перейде в Карпати.

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