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Аль-Наср впевнений у трансфері півзахисника Інтера Брозовича

Майбутнє Брозовича визначиться вже завтра
Сьогодні 15:00 158 0
Аль-Наср впевнений у трансфері півзахисника Інтера Брозовича
#Марцело Брозович, #Інтер, #Аль-Наср, #Аль-Наср

Джерело - Чемпіон.

Продовжуються переговори між Інтером та Аль-Насром щодо переходу капітана "нерадзурі" Марцело Брозовича.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Саудівський клуб, як і раніше, впевнений у підписанні хорвата, але все залежить від бажання самого гравця, на якого також претендує Барселона.

Майбутнє Брозовича визначиться вже завтра, коли почнеться новий раунд переговорів.

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