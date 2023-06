Аль-Наср впевнений у трансфері півзахисника Інтера Брозовича

Продовжуються переговори між Інтером та Аль-Насром щодо переходу капітана "нерадзурі" Марцело Брозовича.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Саудівський клуб, як і раніше, впевнений у підписанні хорвата, але все залежить від бажання самого гравця, на якого також претендує Барселона.

Майбутнє Брозовича визначиться вже завтра, коли почнеться новий раунд переговорів.

Al Nassr remain confident on Marcelo Brozović deal. Talks will continue in the next hours, Monday will be crucial day to advance. 🟡🔵🇸🇦 #transfers



Deal depends on player side, waiting for new round of talks. pic.twitter.com/yhL7a0qvAc