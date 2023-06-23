Барселона має намір підписати хавбека Інтера Брозовича

Хорват може стати заміною Серджі Бускетсу

Джерело - Mundo Deportivo.

Барселона націлена на трансфер півзахисника Інтера Марцело Брозовича.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Хорват може стати заміною Серджі Бускетсу, який покинув каталонців.

Підписання Брозовича є для Барселони наступною ціллю після узгодження трансферу Ілкая Гюндогана.

Він є пріоритетним варіантом на позицію опорного півзахисника.

Повідомлялося, що Барселона може підписати півзахисника Жирони на заміну Бускетсу.

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