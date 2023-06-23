Барселона має намір підписати хавбека Інтера Брозовича

Джерело - Mundo Deportivo.
Барселона націлена на трансфер півзахисника Інтера Марцело Брозовича.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Хорват може стати заміною Серджі Бускетсу, який покинув каталонців.
Підписання Брозовича є для Барселони наступною ціллю після узгодження трансферу Ілкая Гюндогана.
Він є пріоритетним варіантом на позицію опорного півзахисника.
Повідомлялося, що Барселона може підписати півзахисника Жирони на заміну Бускетсу.
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