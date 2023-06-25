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Рома узгодила умови контракту з захисником Лідса Крістенсеном

Переговори між клубами тривають
Сьогодні 12:37 111 0
Рома узгодила умови контракту з захисником Лідса Крістенсеном
#Лідс, #Рома, #Расмус Крістенсен

Джерело - Чемпіон.

Захисник Лідса Расмус Крістенсен узгодив умови особистого контракту з Ромою.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Переговори між клубами тривають. Римський клуб також цікавиться іншим захисником Лідса Дієго Льоренте.

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