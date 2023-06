Рома узгодила умови контракту з захисником Лідса Крістенсеном

Захисник Лідса Расмус Крістенсен узгодив умови особистого контракту з Ромою.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Переговори між клубами тривають. Римський клуб також цікавиться іншим захисником Лідса Дієго Льоренте.

