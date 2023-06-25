Кривенцов та Лалатович претендують на посаду головного тренера Зорі

Визначилися кандидати на посаду головного тренера Зорі

Джерело - Чемпіон.

Визначилися кандидати на посаду головного тренера Зорі, у випадку якщо клуб покине Патрік ван Леувен.

Про це повідомляє журналіст Михайло Співаковський.

Луганський клуб може очолити Валерій Кривенцов або Ненад Лалатович.

Останнім місцем роботи 49-річного Кривенцова був Металіст 1925, який він залишив восени 2022 року.

45-річний Лалатович - колишній гравець Шахтаря. Наразі сербський спеціаліст працює у себе на батьківщині та тренує Младост.

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