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Зорю може очолити інший іноземний тренер

У луганському клубі ще не визначилися з майбутнім головного тренера команди
Сьогодні 14:52 362 0
Зорю може очолити інший іноземний тренер
#Зоря Луганськ

Джерело - Sport.ua.

24 червня футболісти Зорі повернуться з відпустки та в Києві проведуть короткочасний збір, а 30 червня вирушать на закордонний етап підготовки до Польщі, де зіграють стартові контрольні матчі.

Про це повідомляє Sport.ua.

У луганському клубі ще не визначилися з майбутнім головного тренера команди Патріка ван Леувена, якого пов’язують з переходом в Шахтар.

Якщо нідерландський фахівець все-таки залишить Зорю, то, ймовірно, що його замінить інший закордонний коуч.

Поки що ж тренувальним процесом керуватиме асистент ван Леувена - Олександр Чижов, проте не виключено, що вже на польському зборі луганчани готуватимуться під орудою нового головного тренера на повноцінній основі.

Нагадаємо, Зоря визначилася із суперниками на липневому зборі.

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