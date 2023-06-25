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УПЛ і ПФЛ хочуть повернути вболівальників на трибуни

Сьогодні 10:50 163 0
УПЛ і ПФЛ хочуть повернути вболівальників на трибуни

Джерело - Sport.ua.

Наступного тижня в ПФЛ має відбутися робоча нарада, на якій буде проаналізована ситуація з гарантіями безпеки на стадіонах, котрі прийматимуть календарні матчі в першій та другій лізі.

Про це повідомляє Sport.ua.

Якщо становище з бомбосховищами, логістичними питаннями відповідатиме вимогам сьогодення, то буде підготовлено звернення до керівництва УАФ з пропозицією проводити поєдинки з глядачами.

Також вказано, що в аналогічному ключі збирається діяти й керівництво УПЛ.

І якщо все буде гаразд, то далі слово повинно бути за УАФ, яка має аргументовано звернутися до відповідних державних структур з проханням позитивно вирішити питання з допуском уболівальників на стадіони в сезоні-2023/24 років.

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