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Манчестер Сіті хоче підписати Хакімі

Манчестер Сіті хоче підписати Хакімі
Сьогодні 18:27 171 0
Манчестер Сіті хоче підписати Хакімі
#Манчестер Сіті, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Хакімі

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Сіті хоче здійснити трансфер захисника ПСЖ Ашрафа Хакімі.

Про це повідомляє Marca.

Команда Гвардіоли шукає підсилення складу через можливий відхід захисників Кайла Вокера та Жоау Канселу, який провів другу частину сезону в оренді у Баварії.

Контракт Хакімі з ПСЖ чинний до літа 2026 року. Він перейшов у команду в липні 2021-го з Інтера за 68 млн євро.

Ашраф провів за паризький клуб 39 матчів цього сезону, відзначившись 5 голами та 5 асистами. 

Раніше повідомлялося, що Хакімі мріє повернутися у Реал.

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