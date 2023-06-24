Ротань: Гравці збірної України виклались на 150%

Гравці молодіжної збірної України віддали всі сили для перемоги над командою Румунії у другому турі чемпіонату Європи - 2023 (U-21).

Про це розповів головний тренер української команди Руслан Ротань.

"Вітаю з перемогою команду, українців. Дякую ЗСУ, що дають цю можливість. Ця перемога для них. Дійсно, на футбольному полі наші футболісти віддалися повністю за наших захисників, воїнів. Мабуть, вони не те що 100% поклали, а 150%, щоб перемогти. І вони на це заслужили.

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Дуже багато моментів, що в першому, що в другому таймі. Але потрібно сказати, що у нас теж був не дуже хороший початок матчу: хвилювалися, нервували та дозволили господарям біля своїх воріт створити моменти. Практично самі собі їх привезли, але це було через хвилювання однозначно.

Потім зібралися — вже була команда, структура. І в цих важких умовах під час спеки вирвали перемогу. Заслужили, вибороли цю перемогу. Хочу привітати Україну та подякувати нашим воїнам, що вони дають можливість радувати наших уболівальників", - відзначив Ротань.