Бражко: Хочемо посісти перше місце в групі

Джерело - suspilne.mediа.
Збірна України буде битися за перше місце у групі на чемпіонаті Європи U-21.
Про це розповів півзахисник українців Володимир Бражко.
"Вважаю, що [румуни] побігли за рахунок трибун. Це було очікувано, але ми трохи не впоралися. Загалом перебудувалися, і гра була під нашим контролем.
Що сказав під час першого тайму Руслан Ротань? Контролювати більше м'яч, швидше змінювати фланг, бо вони не встигають. Великі зони за спиною в них, Кащук тричі виходив один на один - треба було більше так робити.
Чому не забили раніше? Це реалізація. Створили багато моментів, але якщо вона є - то є. Забили на 89-й хвилині, могли й раніше. Але це футбол - так буває.
Іспанія - це топзбірна. Але ми будемо битися, не відходити від нашої гри. Звичайно, хочемо зайняти перше місце в групі. Очікуємо на результат матчу Хорватія - Іспанія", - розповів Бражко.
Раніше збірна України дотиснула Румунію у 2 турі Євро-2023 U-21.