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Бражко: Хочемо посісти перше місце в групі

Володимир Бражко прокоментував перемогу над Румунією
Сьогодні 21:53 265 0
Бражко: Хочемо посісти перше місце в групі
#Володимир Бражко

Джерело - suspilne.mediа.

Збірна України буде битися за перше місце у групі на чемпіонаті Європи U-21.

Про це розповів півзахисник українців Володимир Бражко.

"Вважаю, що [румуни] побігли за рахунок трибун. Це було очікувано, але ми трохи не впоралися. Загалом перебудувалися, і гра була під нашим контролем.

Що сказав під час першого тайму Руслан Ротань? Контролювати більше м'яч, швидше змінювати фланг, бо вони не встигають. Великі зони за спиною в них, Кащук тричі виходив один на один - треба було більше так робити.

Чому не забили раніше? Це реалізація. Створили багато моментів, але якщо вона є - то є. Забили на 89-й хвилині, могли й раніше. Але це футбол - так буває.

Іспанія - це топзбірна. Але ми будемо битися, не відходити від нашої гри. Звичайно, хочемо зайняти перше місце в групі. Очікуємо на результат матчу Хорватія - Іспанія", - розповів Бражко.

Раніше збірна України дотиснула Румунію у 2 турі Євро-2023 U-21.

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