Перший віцепрезидент Динамо покидає клуб

Перший віцепрезидент київського Динамо Віталій Сівков залишає клуб.

Про це розповів сам функціонер.

"Так, я справді йду з Динамо. Головна причина – здоров’я. Мені вже за сімдесят і час подумати про відпочинок. Але це не означає, що Динамо йде від мене.

Як кожен киянин мого покоління я уболівав за динамівців скільки себе пам’ятаю. І коли мене запросили до клубу це було не просто новою відповідальною роботою – це було здійсненням мрії! І хоч мені не довелось виходити на футбольне поле в динамівській футболці, все життя клубу пройшло через моє серце!", - відзначив Сівков.