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Динамо назвало перших суперників на літньому тренувальному зборі

Стали відомі суперники Динамо
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Динамо назвало перших суперників на літньому тренувальному зборі
#Динамо Київ

Джерело - fcdynamo.com.

 Динамо вийде з відпустки у понеділок, 26 червня, та розпочне підготовку до сезону-2023/2024.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Команда збереться в Києві, де пройде медичне обстеження. Футболісти, які були задіяні у своїх національних збірних, отримають додатковий відпочинок та приєднаються до партнерів уже в австрійському Клагенфурті, де з 3 по 21 липня запланований навчально-тренувальний збір.

Наразі Динамо узгодило три контрольні матчі, які проведе в Австрії. Кияни зіграють проти румунського Динамо Бухарест (5 липня), австрійського Вольфсбергера (8 липня) та швейцарського Янг Бойз (12 липня).

Інші суперники стануть відомі пізніше, коли будуть узгоджені та підписані контракти на спаринги.

Старт чемпіонату України сезону-2023/2024 запланований на 29 липня (базова дата).

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