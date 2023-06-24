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Назаренко: З Румунією буде важка гра

Олександр Назаренко прокоментував матч проти Румунії
Сьогодні 16:15 194 0
Назаренко: З Румунією буде важка гра

Джерело - Чемпіон.

Молодіжну збірну Україна очікує важкий матч проти Румунії на Євро-2023.

Про це розповів півзахисник українців Олександр Назаренко.

"Красивий стадіон, зручний, але трошки парко. Утім, нічого страшного, умови для обох команд однакові. О 7-й годині поле вже буде трохи в тіні, думаю, усе буде добре.

Настрій у команди чудовий, усі готуються, розуміють, яка це важлива для нас гра. Матч із Хорватією додав нам емоцій, тож до другого поєдинку ми підходимо на позитивній ноті.

Румунія — бойова команда. Усі її виконавці будуть викладатися на мільйон відсотків, тому що за них уболіватиме весь стадіон, це буде їхній 12-й гравець. Не можна виділити когось із футболістів суперника — усі хороші. Буде бойова, важка гра", - відзначив Назаренко.

Гра відбудеться 24 червня о 19:00.

Раніше збірна України перемогла Хорватію на старті Євро-2023 U-21.

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