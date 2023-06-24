Головне
Лузан виграла Європейські ігри на дистанції 500 метрів
Сьогодні 14:00 441
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 17:03 10687
Байло та Болюх виграли Європейські ігри зі стрибків у воду
Сьогодні 16:40 209
Як грали договірні матчі в українському футболі
Сьогодні 15:47 29423 3
Українські стрибуни вийшли до фіналу Європейських ігор
Сьогодні 13:42 260
Збірна України з артистичного плавання здобула срібну медаль Європейських ігор
Сьогодні 12:15 414
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри
Сьогодні 11:04 14902
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 24 червня
Сьогодні 07:50 533
Україна зігріє з Румунією, Іспанія - з Хорватією у другому турі Євро-2023 (U-21)
Сьогодні 07:30 635 1
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Вчора 22:39 7754
Прямі трансляції

Інтер домовився з Де Вреєм про продовження контракту

Про новий контракт буде оголошено невдовзі
Сьогодні 15:58 141 0
Інтер домовився з Де Вреєм про продовження контракту
Фото: Getty Images
#де Врей, #Інтер

Джерело - Чемпіон.

Інтер домовився про продовження співпраці з центральним захисником та капітаном команди Стефаном де Вреєм.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

У гравця також були пропозиції з Саудівської Аравії, але він вирішив залишитися в Інтері.

Про новий контракт до червня 2025 року буде оголошено невдовзі.

Раніше Інтер узгодив контракт з Аспілікуетою.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
9 років тому Суарес укусив К'єлліні на чемпіонаті світу 9 років тому Суарес укусив К'єлліні на чемпіонаті світу 4629
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 7754
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 10687
Румунія - Україна: де дивитися матч молодіжного Євро-2023 Румунія - Україна: де дивитися матч молодіжного Євро-2023 2162
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри 14902
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 29423 3
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 27020
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 37260
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 284472
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 46860 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 45776
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 123452