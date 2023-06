Інтер домовився з Де Вреєм про продовження контракту

Інтер домовився про продовження співпраці з центральним захисником та капітаном команди Стефаном де Вреєм.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

У гравця також були пропозиції з Саудівської Аравії, але він вирішив залишитися в Інтері.

Про новий контракт до червня 2025 року буде оголошено невдовзі.

