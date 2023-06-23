Довбика визнано найкращим гравцем Дніпра-1 сезону 2022/23

Найкращим гравцем сезону 2022/23 за версією уболівальників став Артем Довбик

Уболівальники Дніпра-1 обрали найкращого гравця команди у сезоні 2022/23.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Щоб вибрати трійку найкращих гравців, уболівальникам потрібно було вказати свою версію трійки лідерів команди минулого сезону. За перше місце гравцеві нараховувалися три бали від кожного вболівальника, за друге – два, третє – один заліковий бал.

У підсумку найкращим гравцем сезону 2022/23 за версією вболівальників став Артем Довбик, який набрав 3560 балів. На другому місці опинився Олександр Піхальонок із 1657 балами. На третьому – Домінго Бланко (834).

Нагадаємо, Дніпро-1, Динамо та Зоря виступають проти створення УПЛ ТБ.