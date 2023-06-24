Зоря визначилася із суперниками на липневому зборі

Українська команда проведе 5 матчів

Джерело - Чемпіон.

Зоря назвала суперників під час липневого збору в Польщі.

Про це повідомляє пресслужба луганців.

Українська команда проведе 5 матчів, 3 з польськими командами та 2 зі словацькими.

4 липня - Ресовія Польща

8 липня - Сталь Польща

11 липня - Земплін Словаччина

17 липня - Гурнік Ленчна, Польща

22 липня - Ружомберок Словаччина

Всі контрольні зустрічі транслюватимуться на Зоря TV.

Суперники «Зорі» на літніх зборах



Зовсім скоро луганська «Зоря» відправиться на збори в Польщу. Там команда пробуде більшу частину липня, та проведе наступні спільні тренування: pic.twitter.com/llB5F84wuQ — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) June 22, 2023

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