Зоря визначилася із суперниками на липневому зборі

Джерело - Чемпіон.
Зоря назвала суперників під час липневого збору в Польщі.
Про це повідомляє пресслужба луганців.
Українська команда проведе 5 матчів, 3 з польськими командами та 2 зі словацькими.
4 липня - Ресовія Польща
8 липня - Сталь Польща
11 липня - Земплін Словаччина
17 липня - Гурнік Ленчна, Польща
22 липня - Ружомберок Словаччина
Всі контрольні зустрічі транслюватимуться на Зоря TV.
Суперники «Зорі» на літніх зборах— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) June 22, 2023
Зовсім скоро луганська «Зоря» відправиться на збори в Польщу. Там команда пробуде більшу частину липня, та проведе наступні спільні тренування: pic.twitter.com/llB5F84wuQ
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