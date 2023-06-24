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Зоря визначилася із суперниками на липневому зборі

Українська команда проведе 5 матчів
Сьогодні 10:36 111 0
Зоря визначилася із суперниками на липневому зборі

Джерело - Чемпіон.

Зоря назвала суперників під час липневого збору в Польщі.

Про це повідомляє пресслужба луганців.

Українська команда проведе 5 матчів, 3 з польськими командами та 2 зі словацькими.

4 липня - Ресовія Польща
8 липня - Сталь Польща
11 липня - Земплін Словаччина
17 липня - Гурнік Ленчна, Польща
22 липня - Ружомберок Словаччина

Всі контрольні зустрічі транслюватимуться на Зоря TV.

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