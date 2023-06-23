Джерело - Чемпіон.

Директором УПЛ-ТВ може стати колишній шеф-продюсер ТК Футбол 1/2/3 Іван Гресько.

Така пропозиція сьогодні прозвучала на зборах клубів УПЛ. Каналом для УПЛ-ТВ у разі призначення Гресько буде Футбол 4, а платформою для показу матчів чемпіонату України буде oll.tv.

Ранішк Дніпро-1, Динамо та Зоря виступають проти створення УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Прем’єр-ліга пропонує клубам створити власну платформу для трансляцій матчів. Другий варіант вирішення питання трансляцій у новому сезоні – продаж прав українським або іноземним медіахолдингам.