Джерело - sport.ua.
Полтавська Ворскла зацікавлена у підписанні півзахисника київського Динамо Богдана Лєднєва.
Про це повідомляє Епоха Футболу.
Варто зазначити, що Лєднєва у Ворсклі хоче бачити особисто головний тренер команди Віктор Скрипник.
Фахівець хотів підписати Лєднєва ще минулого сезону, але угоди досягти не вдалося.
Зараз Динамо буде перебудовувати склад після провального сезону і відпустить гравців, які не потрапляють до складу.
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