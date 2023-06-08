Зараз Динамо буде перебудовувати склад

Полтавська Ворскла зацікавлена у підписанні півзахисника київського Динамо Богдана Лєднєва.

Про це повідомляє Епоха Футболу.

Варто зазначити, що Лєднєва у Ворсклі хоче бачити особисто головний тренер команди Віктор Скрипник.

Фахівець хотів підписати Лєднєва ще минулого сезону, але угоди досягти не вдалося.

Зараз Динамо буде перебудовувати склад після провального сезону і відпустить гравців, які не потрапляють до складу.

Раніше визначились усі учасники єврокубків-2023/24 від України.