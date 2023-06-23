Румунія - Україна: прогноз букмекерів на матч Євро-2023 U-21

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 24 червня, матчем молодіжних збірних України та Румунії розпочнеться другий тур чемпіонату Європи з футболу у віковій категорії до 21 року.

Гра в Бухаресті стартує о 19:00 за київським часом. Букмекери вважають "синьо-жовтих" фаворитами зустрічі.

Коефіцієнти

Перемога України - 2,13 ;

; Нічия - 3,70 ;

; Перемога Румунії - 3,80.

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В іншому матчі групи B хорвати зіграють з іспанцями.

Нагадаємо, в першому турі підопічні Руслана Ротаня перемогли збірну Хорватії (2:0). Найбільше запам'ятався гол Олексія Кащука після обіграшу 4 суперників.

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