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Румунія - Україна: прогноз букмекерів на матч Євро-2023 U-21

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Румунія - Україна: прогноз букмекерів на матч Євро-2023 U-21
#Збірна України U-21, #Євро-2023 U-21

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 24 червня, матчем молодіжних збірних України та Румунії розпочнеться другий тур чемпіонату Європи з футболу у віковій категорії до 21 року.

Гра в Бухаресті стартує о 19:00 за київським часом. Букмекери вважають "синьо-жовтих" фаворитами зустрічі.

Коефіцієнти

  • Перемога України - 2,13;
  • Нічия - 3,70;
  • Перемога Румунії - 3,80.

Дивіться пряму трансляцію на регіональних телеканалах Суспільного, а також на сайті Суспільне спорт.

В іншому матчі групи B хорвати зіграють з іспанцями.

Нагадаємо, в першому турі підопічні Руслана Ротаня перемогли збірну Хорватії (2:0). Найбільше запам'ятався гол Олексія Кащука після обіграшу 4 суперників.

Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри

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