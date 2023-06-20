Реал остаточно відмовився від трансферу Кейна

Джерело - Чемпіон.
Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн не перейде в Реал у літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє Madrid Universal
Мадридський клуб остаточно відмовився від підписання 29-річного футболіста, керівництво не робитиме пропозицію.
❗️Real Madrid have ruled out signing Harry Kane. They will not go for him.— Madrid Universal (@MadridUniversal) June 19, 2023
— @marca pic.twitter.com/d2JwmbnIv3
Повідомлялося, що ПСЖ може перехопити Кейна у Реала.
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