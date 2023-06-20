Реал остаточно відмовився від трансферу Кейна

Мадридці не будуть підписувати Кейна

Джерело - Чемпіон.

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн не перейде в Реал у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Madrid Universal

Мадридський клуб остаточно відмовився від підписання 29-річного футболіста, керівництво не робитиме пропозицію.

❗️Real Madrid have ruled out signing Harry Kane. They will not go for him.



— @marca pic.twitter.com/d2JwmbnIv3 — Madrid Universal (@MadridUniversal) June 19, 2023

Повідомлялося, що ПСЖ може перехопити Кейна у Реала.

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