Реал остаточно відмовився від трансферу Кейна

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн не перейде в Реал у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Madrid Universal

Мадридський клуб остаточно відмовився від підписання 29-річного футболіста, керівництво не робитиме пропозицію.

❗️Real Madrid have ruled out signing Harry Kane. They will not go for him.



