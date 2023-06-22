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Реал виділить 120 млн євро на трансфер Мбаппе

Кіліан Мбаппе влітку може перейти у Реал
Сьогодні 17:39 72 0
Реал виділить 120 млн євро на трансфер Мбаппе
Фото - gettyimages
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Кіліан Мбаппе

Джерело - isport.ua.

Реал готовий підсилитись форвардом ПСЖ Кіліаном Мбаппе.

Про це повідомляє видання El Chiringuito.

Паризький клуб оцінив свого гравця у 200 млн євро. Своєю чергою, "вершкові" готові викласти за Мбаппе не більше 120 млн.

Переговорів між сторонами ще не було, але Реал не сумнівається у підписанні Кіліана. ПСЖ доведеться піти на поступки, щоб виручити за гравця бодай якісь гроші.

Зазначимо, про трансфер може бути оголошено вже наприкінці липня. У ЗМІ вважають, що цією датою стане 23 липня.

Чинний контракт француза з клубом спливає наступного літа. Футболіст відмовився від продовження договору

У минулому розіграші Ліги 1 24-річний форвард забив 29 голів та віддав 5 асистів у 34 матчах.

Раніше повідомлялося, що Перес може запропонувати Зідану посаду в Реалі, щоб підписати Мбаппе.

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