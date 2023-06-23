Ракицький продовжив контракт із Шахтарем

Джерело - shakhtar.com.
Захисник Шахтаря Ярослав Ракицький підписав новий контракт з клубом.
Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.
Угода діятиме до 30 червня 2024 року.
Ракицький є вихованцем Шахтаря. За першу команду "оранжево-чорних" він виступав від 2009 до 2019 року, після чого перейшов у російський зеніт. Повернувся до клубу в січні 2023 року.
Усього на рахунку захисника 340 матчів та 16 забитих м’ячів у складі донеччан. Разом з Шахтарем Ракицький виграв 20 трофеїв. У минулому сезоні разом з командою він став чемпіоном України.
Раніше Фаріолі відхилив пропозицію Шахтаря.