Тренер відмовився їхати в Україну

Джерело - Чемпіон.

Італійський фахівець Франческо Фаріолі відхилив пропозицію Шахтаря.

Про це повідомляє Ігор Бурбас.

Переговори між сторонами зупинились після остаточної відмови родини італійця їхати в Україну.

Раніше Бурбас зазначав, що гірники мають на прикметі інших кандидатів на випадок провалу перемовин з Фаріолі, серед яких найбільш реальним є Патрік Ван Леувен із Зорі. З ним також попередньо провелися переговори.

Нагадаємо, 34-річний Фаріолі з лютого знаходиться без команди, відколи покинув турецький Аланьяспор.

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