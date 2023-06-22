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Фаріолі відхилив пропозицію Шахтаря

Тренер відмовився їхати в Україну
Сьогодні 18:40 302 0
Фаріолі відхилив пропозицію Шахтаря
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Італійський фахівець Франческо Фаріолі відхилив пропозицію Шахтаря.

Про це повідомляє Ігор Бурбас.

Переговори між сторонами зупинились після остаточної відмови родини італійця їхати в Україну.

Раніше Бурбас зазначав, що гірники мають на прикметі інших кандидатів на випадок провалу перемовин з Фаріолі, серед яких найбільш реальним є Патрік Ван Леувен із Зорі. З ним також попередньо провелися переговори.

Нагадаємо, 34-річний Фаріолі з лютого знаходиться без команди, відколи покинув турецький Аланьяспор.

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