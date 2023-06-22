Саудівська Аравія відкличе свою заявку на проведення ЧС-2030

Саудівська Аравія відкличе свою заявку на проведення чемпіонату світу у 2030 році.

Про це повідомляє Marca.

У країні вважають, що не можуть конкурувати зі спільною заявкою Іспанії, Португалії та Марокко, тому було прийнято рішення вийти із боротьби.

На проведення ЧС також претендує спільна заявка Аргентини, Уругваю, Парагваю та Чилі.

Країни сподіваються провести турнір в рік сторіччя першого чемпіонату світу, який відбувся саме в Уругваї.

Раніше повідомлялося, що Україна залишається у спільній заявці з Іспанією, Португалією та Марокко на проведення ЧС-2030.