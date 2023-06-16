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Манчестер Юнайтед готує покращену пропозицію Челсі щодо Маунта

24-річний англієць - пріоритетна ціль манкуніанців
Вчора 22:54 221 0
Манчестер Юнайтед готує покращену пропозицію Челсі щодо Маунта
Фото: AFP
#Манчестер Юнайтед, #Челсі, #Мейсон Маунт

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед готує покращену пропозицію Челсі щодо трансферу півзахисника Мейсона Маунта.

Про це повідомляє TalkSport.

Йдеться про 50 мільйонів фунтів. Раніше лондонці відхилили перший запит МЮ у 40 мільйонів.

24-річний англієць - пріоритетна ціль манкуніанців.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед продадуть шейху з Катару.

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