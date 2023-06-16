Манчестер Юнайтед готує покращену пропозицію Челсі щодо Маунта

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Юнайтед готує покращену пропозицію Челсі щодо трансферу півзахисника Мейсона Маунта.
Про це повідомляє TalkSport.
Йдеться про 50 мільйонів фунтів. Раніше лондонці відхилили перший запит МЮ у 40 мільйонів.
24-річний англієць - пріоритетна ціль манкуніанців.
BREAKING: #MUFC will improve their initial offer for #CFC midfielder Mason Mount to in excess of £50m.— talkSPORT (@talkSPORT) June 16, 2023
Meanwhile #AFC are set to firm up their interest in Kai Havertz with a first official bid.
- talkSPORT sources understand
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Нагадаємо, Манчестер Юнайтед продадуть шейху з Катару.
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