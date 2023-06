Манчестер Юнайтед готує покращену пропозицію Челсі щодо Маунта

Манчестер Юнайтед готує покращену пропозицію Челсі щодо трансферу півзахисника Мейсона Маунта.

Про це повідомляє TalkSport.

Йдеться про 50 мільйонів фунтів. Раніше лондонці відхилили перший запит МЮ у 40 мільйонів.

24-річний англієць - пріоритетна ціль манкуніанців.

