Ротань: Румунії нікуди діватися

Молодіжну збірну України очікує важкий матч проти Румунії на чемпіонаті Європи.

Про це розповів головний тренер української команди Руслан Ротань.

"По-перше, не треба звертати увагу на матч і на результат у грі зі збірною Іспанії. Адже збірна Іспанії є збірна Іспанії. Після поразки Румунія буде вже іншою командою, яка зробить висновки. Їм нема куди діватись – лише боротись за результат проти нас. Тому ми повинні бути супервмотивовані, повинні розуміти, що проводимо матч проти команди, яка приймає цей мундіаль, будемо грати і проти трибун, які вболівають за господарів.

Ми очікуємо на важкий матч як у фізичному, так і в психологічному плані. Вважаю, що нам, у першу чергу, треба хлопців відновити та дуже добре підготуватись, зробити відеоогляд, аналіз матчів Румунії. Обов’язково поговоримо з хлопцями про це вже сьогодні. Усе одно з самого початку, коли ми ще збирались, то ми звертаємо увагу на свою гру. Кожен раз хочемо прогресувати, кожен раз хочемо удосконалюватись, тому все одно акцент буде зроблено саме на нашій грі", - відзначив Ротань.