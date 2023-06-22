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Гюндоган зможе покинути Барселону за однієї умови

Стали відомі деталі контракту
Сьогодні 19:40 298 0
Гюндоган зможе покинути Барселону за однієї умови
Фото - gettyimages
#Барселона, #Манчестер Сіті, #Ілкай Гюндоган

Джерело - football24.ua.

32-річний німецький півзахисник Ілкай Гюндоган включив до контракту з Барселоною умову для свого відходу.

Про це повідомляє інсайдер Diario Sport.

Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган підписав із Барселоною контракт, у якому є клаусула в розмірі 500 млн євро. Однак німець перестрахувався і залишив за собою право покинути каталонський клуб до 13 серпня.

Гравець наполіг на включенні до контракту пункту про гарантії реєстрації в Ла-Лізі – обіцянок керівників Барселони йому виявилось недостатньо. Повідомляється, що в угоді гравця з клубом зазначено, що Барселона повинна зареєструвати Ілкая до першого туру чемпіонату Іспанії, матчі якого будуть зіграні 13 серпня.

Раніше повідомлялося, що Гюндоган перейшов у Барселону.

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