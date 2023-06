Гюндоган підписав контракт із Барселоною

32-річний німецький півзахисник Ілкай Гюндоган підписав контракт з іспанською Барселоною.

Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

Керівництво каталонського клубу остаточно схвалило рішення підписати та зареєструвати німця. Сам Гюндоган дав зелене світло. Контракт буде розрахований до червня 2025 року. Також у угоді прописано функцію продовження співпраці ще на 1 рік.

Гюндоган залишить англійський Манчестер Сіті, за який виступав з 2016 року. У сезоні 2022/23 Ілкай провів 48 матчів у футболці "містян" у всіх турнірах, у яких відзначився 9 голами та 4 асистами.

