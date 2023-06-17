Челсі запропонував Інтеру обміняти Лукаку на Бареллу

Інтер скептично сприйняв пропозицію

Джерело - Corriere Dello Sport.

Челсі запропонував Інтеру обмін нападника Ромелу Лукаку на півзахисника Ніколо Бареллу.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

30-річний форвард минулий сезон провів у складі італійської команди на правах оренди - клуб хоче домовитися про пролонгацію оренди, а лондонці мають намір підписати Бареллу.

Інтер скептично сприйняв пропозицію - керівництво не хоче відпускати Бареллу, однак остаточної відповіді ще не дало.

Повідомлялося, що Ньюкасл близький до трансферу Барелли з Інтера.

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