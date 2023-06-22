Саудівський клуб запропонував Левандовському понад 150 млн євро на рік

Форвард не хоче покидати Барселону

Нападник Барселони Роберт Левандовський отримав пропозицію від одного з саудівських клубів.

Про це повідомляє Томаш Влодарчик.

34-річний поляк міг заробляти понад 150 млн євро на рік, але не захотів навіть слухати та починати вести перемовини з приводу можливого трансферу, бо хоче залишитися в каталонській команді.

Нагадаємо, форвард набрав 41 (33+8) очок за системою "гол+пас" в дебютному сезоні за Барселону. Його контракт чинний до літа 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія хоче запросити зірку в кожен з 4 топ-клубів країни.