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Саудівський клуб запропонував Левандовському понад 150 млн євро на рік

Форвард не хоче покидати Барселону
Сьогодні 18:13 327 0
Саудівський клуб запропонував Левандовському понад 150 млн євро на рік
Фото - gettyimages
#Барселона, #Роберт Левандовський

Джерело - tribuna.com.

Нападник Барселони Роберт Левандовський отримав пропозицію від одного з саудівських клубів.

Про це повідомляє Томаш Влодарчик.

34-річний поляк міг заробляти понад 150 млн євро на рік, але не захотів навіть слухати та починати вести перемовини з приводу можливого трансферу, бо хоче залишитися в каталонській команді.

Нагадаємо, форвард набрав 41 (33+8) очок за системою "гол+пас" в дебютному сезоні за Барселону. Його контракт чинний до літа 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія хоче запросити зірку в кожен з 4 топ-клубів країни.

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