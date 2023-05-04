Саудівська Аравія хоче запросити зірку в кожен з 4 топ-клубів країни

Ліонель Мессі може продовжити кар'єру в Аль-Хілалі

Джерело - Foot Mercato.

Влада Саудівської Аравії прагне запросити в чотири найбільших клуби країни зірок футболу для підвищення рівня та впізнаванності чемпіонату.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Для реалізації цієї ідеї навіть був найнятий колишній генеральний директор Манчестер Сіті Гаррі Кук. Мова йде про Аль-Наср, де вже грає Кріштіану Роналду, Аль-Хілаль, Аль-Іттіхад та Аль-Ахлі.

Аль-Хілаль мріє про підписання Ліонеля Мессі, і клубу є достатньо фінансових аргументів, щоб переконати 35-річного аргентинця.

Аль-Ахлі має намір підписати Луку Модрича, навіть попри те, що хорват схиляється до продовження контракту з Реалом.

Аль-Іттіхад хоче підписати Каріма Бензема, француз навіть встигнув поспілкуватися з віцепрезидентом клубу, ввічливо відхиливши його пропозицію.

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