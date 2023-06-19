Головне
Україна - Мальта: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 09:58 9646
Ретро дня: 17 років тому Ребров забив свій найвідоміший гол за збірну України - ВІДЕО
Сьогодні 14:26 2058
Світоліна - Фругвіртова: пряма трансляція - LIVE
Сьогодні 13:59 227
Європейські ігри-2023: розклад змагань
Сьогодні 11:46 1854
Рейтинг ATP: Сачко повернувся до топ-200
Сьогодні 11:30 57721
Букмекери прогнозують упевнену перемогу України над Мальтою
Сьогодні 11:15 320
Україна - Мальта: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:04 1454
19 червня Світоліна та Калініна зіграють матчі першого кола в Бірмінгемі
Сьогодні 11:03 475
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд
Сьогодні 10:47 299338 3
Збірна України назвала заявку на матч з Мальтою
Сьогодні 10:25 793
Прямі трансляції

Кривбас працює над продовженням оренд Дібанго, Микитишина та По

Микитишин пройде літні збори з Шахтарем
Сьогодні 13:43 162 0
Кривбас працює над продовженням оренд Дібанго, Микитишина та По
#Кривбас

Джерело - офіційний сайт Кривбаса.

Гравці Кривбасу Іван Дібанго, Артур Микитишин та Жан По повернуться до своїх клубів після спливу строку оренди з криворізьким клубом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Дібанго повернеться у розташування Левадії, По - до єгипетської Ісмаілі, а Микитишин пройде літні збори з Шахтарем.

  Кривбас: Гей FIFA, а як вам спиться?

Кривбас зазначив, що веде переговорний процес з клубами гравців щодо продовження оренд.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - Мальта: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Україна - Мальта: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 9646
Рейтинг ATP: Сачко повернувся до топ-200 Рейтинг ATP: Сачко повернувся до топ-200 57721
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 278137 22
Біль і ненависть: 11 років тому Кашшаї не зарахував гол Девича у ворота Англії Біль і ненависть: 11 років тому Кашшаї не зарахував гол Девича у ворота Англії 7571 1
Коли глибину падіння важко уявити: суворі реалії українського велоспорту Коли глибину падіння важко уявити: суворі реалії українського велоспорту 3426
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд 299338 3
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 72601
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 74695
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 19561
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 36524
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 18378 1
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 5662