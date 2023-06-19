Кривбас працює над продовженням оренд Дібанго, Микитишина та По

Микитишин пройде літні збори з Шахтарем

Джерело - офіційний сайт Кривбаса.

Гравці Кривбасу Іван Дібанго, Артур Микитишин та Жан По повернуться до своїх клубів після спливу строку оренди з криворізьким клубом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Дібанго повернеться у розташування Левадії, По - до єгипетської Ісмаілі, а Микитишин пройде літні збори з Шахтарем.

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Кривбас зазначив, що веде переговорний процес з клубами гравців щодо продовження оренд.

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