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Зоря визначилась з кандидатом на посаду тренера

Патрік ван Леувен імовірні покине Зорю
Сьогодні 14:29 575 0
Зоря визначилась з кандидатом на посаду тренера
#Олександр Бабич, #Зоря, #Чемпіонат України, УПЛ, #Патрік ван Леувен

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Зорі вже підшукало заміну Патріку ван Леувену, який може влітку перейти у Шахтар.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

Керівництво клубу розглядають ймовірність призначити Олександра Бабича. 44-річний фахівець раніше працював з Чорноморцем, Маріуполем та Кривбасом. З серпня минулого року Бабич обіймає посаду тренера-консультанта клубу Фратрія.

Нагадаємо, що під керівництвом Патріка ван Леувена Зоря посіла третю сходинку у турнірній таблиці УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Русин став найкращим гравцем Зорі у сезоні-2022/2023.

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