Зоря визначилась з кандидатом на посаду тренера

Джерело - Чемпіон.
Керівництво Зорі вже підшукало заміну Патріку ван Леувену, який може влітку перейти у Шахтар.
Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.
Керівництво клубу розглядають ймовірність призначити Олександра Бабича. 44-річний фахівець раніше працював з Чорноморцем, Маріуполем та Кривбасом. З серпня минулого року Бабич обіймає посаду тренера-консультанта клубу Фратрія.
Нагадаємо, що під керівництвом Патріка ван Леувена Зоря посіла третю сходинку у турнірній таблиці УПЛ.
Раніше повідомлялося, що Русин став найкращим гравцем Зорі у сезоні-2022/2023.