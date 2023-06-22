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Манчестер Сіті включився у боротьбу за Райса

Райс влітку змінить клуб
Сьогодні 18:54 186 0
Манчестер Сіті включився у боротьбу за Райса
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #Манчестер Сіті, #Райс, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Сіті зробить пропозицію Вест Гему щодо трансферу півзахисника Деклана Райса.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо для The Guardian.

Вказано, що клуб побореться з Арсеналом за гравця. Сіті контактував з Вест Гемом і з представниками гравця. У Ман Сіті вважають, що Райс погодиться на перехід, якщо клуби домовляться між собою.

При цьому Арсенал також впевнений в успіх переговорів щодо Райса. "Каноніри" запропонували за гравця 75+15 млн євро.

Райс минулого сезону провів 50 матчів, забив 5 голів і зробив 4 асисти.

Раніше Арсенал зробив рекордну пропозицію щодо Райса.

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