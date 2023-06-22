Манчестер Сіті включився у боротьбу за Райса

Джерело - tribuna.com.
Манчестер Сіті зробить пропозицію Вест Гему щодо трансферу півзахисника Деклана Райса.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо для The Guardian.
Вказано, що клуб побореться з Арсеналом за гравця. Сіті контактував з Вест Гемом і з представниками гравця. У Ман Сіті вважають, що Райс погодиться на перехід, якщо клуби домовляться між собою.
При цьому Арсенал також впевнений в успіх переговорів щодо Райса. "Каноніри" запропонували за гравця 75+15 млн євро.
Райс минулого сезону провів 50 матчів, забив 5 голів і зробив 4 асисти.
Раніше Арсенал зробив рекордну пропозицію щодо Райса.