Манчестер Сіті включився у боротьбу за Райса

Райс влітку змінить клуб

Манчестер Сіті зробить пропозицію Вест Гему щодо трансферу півзахисника Деклана Райса.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо для The Guardian.

Вказано, що клуб побореться з Арсеналом за гравця. Сіті контактував з Вест Гемом і з представниками гравця. У Ман Сіті вважають, що Райс погодиться на перехід, якщо клуби домовляться між собою.

При цьому Арсенал також впевнений в успіх переговорів щодо Райса. "Каноніри" запропонували за гравця 75+15 млн євро.

Райс минулого сезону провів 50 матчів, забив 5 голів і зробив 4 асисти.

Раніше Арсенал зробив рекордну пропозицію щодо Райса.