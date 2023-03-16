Дружина Алвеса підтвердила розставання з футболістом

Дружина Алвеса покинула чоловіка

Джерело - Чемпіон.

Хоана Санс, дружина колишнього гравця Барселони Дані Алвеса, підтвердила розставання з чоловіком.

Про це вона повідомила в Інстаграмі.

"Думаю, мені знадобляться роки життя, щоб викинути з пам’яті його спосіб дивитися на мене. Так ніби я була найнеймовірнішою істотою у світі. І, чорт забирай, так, я неймовірна. Тому що я працьовита, незалежна, розумна, вдумлива, любляча, весела, вірна та людяна. Настільки людяна, що, попри шкоду, яку він завдав мені, я все ще поруч з ним. Вибрала супутником життя людину, яка в моїх очах була ідеальною".

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"Він завжди був поруч, коли він мені був найбільше потрібен, він завжди підтримував мене в усьому, він заохочував мене рости, люблячий, уважний... Так тяжко змиритися, що ця людина може розбити мене на тисячі частин. Продовжую і буду підтримувати його, але по-іншому. Я люблю його і завжди буду любити його".

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"Хто каже, що любов забута, той обманює себе або не любив насправді. Але люблю себе, поважаю себе і ціную себе набагато більше. Прощення полегшує, тому залишаюся з магією і завершую цей етап свого життя, який почався 18.05.15", - написала Санс.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Joana Sanz (@joanasanz)

У лютому суд відмовив Дані Алвесу у внесенні застави, футболіст перебуватиме у в’язниці протягом розгляду справи зі звинуваченнями у сексуальному насильстві.