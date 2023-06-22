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Мудрик та Забарний потрапили в список спортсменів, що не повернулися з-за кордону

В списку, як і раніше, немає Віктора Циганкова
Сьогодні 10:55 389 1
Мудрик та Забарний потрапили в список спортсменів, що не повернулися з-за кордону
Фото - Павло Кубанов (УАФ)
#Ілля Забарний, #Михайло Мудрик

Джерело - Міністерство молоді та спорту України.

Міністерство молоді та спорту України оновило список осіб, які порушили взяті зобов'язання щодо термінів повернення на територію України після закінчення спортивного заходу.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

У новому списку є гравці збірної України з футболу Михайло Мудрик та Ілля Забарний. Обидва виступають в Англії (Челсі та Борнмут відповідно).

В списку, як і раніше, немає Віктора Циганкова, який взимку став гравцем Жирони.

Нагадаємо, Мудрик - один із двох найдорожчих гравців молодіжного Євро-2023.

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