Малик вдруге очолив тернопільську Ниву

Джерело - ФК Нива.
Керівництво тернопільської Ниви призначило Василя Малика на посаду головного тренера команди.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди із 54-річним фахівцем не уточнюються.
Малик очолив тернопільську команду вдруге у кар’єрі. Раніше тренер працював з Нивою з січня 2019 року до жовтня 2020 року.
Зазначимо, що під керівництвом Малика Нива у сезоні 2019/20 стала переможцем групи А Другої ліги та вийшла в Першу лігу.
Попереднім клубом Малика був аматорський Миколаїв (Львівська область). Також тренер відомий по роботі з Калушем та стрійською Скалою.
Нива Тернопіль завершила сезон на сьомому місці у Чемпіонській групі Першої ліги. У заключних матчах чемпіонату командою керував Сергій Атласюк. Новий сезон Першої ліги розпочнеться 28 липня.