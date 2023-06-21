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Малик вдруге очолив тернопільську Ниву

Раніше фахівець виводив Ниву в Першу лігу
Сьогодні 20:41 234 0
Малик вдруге очолив тернопільську Ниву
#Нива Тернопіль

Джерело - ФК Нива.

Керівництво тернопільської Ниви призначило Василя Малика на посаду головного тренера команди. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди із 54-річним фахівцем не уточнюються.

Малик очолив тернопільську команду вдруге у кар’єрі. Раніше тренер працював з Нивою з січня 2019 року до жовтня 2020 року.

Зазначимо, що під керівництвом Малика Нива у сезоні 2019/20 стала переможцем групи А Другої ліги та вийшла в Першу лігу.

Попереднім клубом Малика був аматорський Миколаїв (Львівська область). Також тренер відомий по роботі з Калушем та стрійською Скалою.

Нива Тернопіль завершила сезон на сьомому місці у Чемпіонській групі Першої ліги. У заключних матчах чемпіонату командою керував Сергій Атласюк. Новий сезон Першої ліги розпочнеться 28 липня.

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