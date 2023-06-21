У наступному сезоні у Першій лізі гратимуть 20 клубів

Львова немає у списку учасників

Джерело - Sport Arena.

В наступному сезоні у Першій лізі гратимуть 20 клубів, які планується, що команди будуть розділені на дві групи по 10 команд.

Про це повідомляє Sport Arena.

У другий за силою дивізіон України повертаються Поділля, Лівий Берег, Вікторія та Агробізнес. Скоріше за все, залишиться у Першій лізі ФСК Маріуполь, який поступився Хусту у плей-оф.

Львова у списку учасників немає. Раніше повідомлялось, що клуб припинить існування.

Список учасників

Перша ліга

Група А: Агробізнес (Волочиськ), Буковина (Чернівці), Епіцентр (Кам’янець-Подільський), Карпати (Львів), Металіст (Харків), Нива (Тернопіль), Нива (Бузова), Поділля (Хмельницький), Прикарпаття (Івано-Франківськ), Хуст.

Група Б: Вікторія (Суми), Гірник-Спорт (Горішні Плавні), Діназ (Вишгород), Інгулець (Петрове), Кремінь (Кременчук), ФСК Маріуполь (Маріуполь), Металург (Запоріжжя), Полтава, Лівий Берег (Київ), Чернігів.

Друга ліга: Васт (Миколаїв), Дружба (Мирівка), ПФК Звягель, Кремінь-2 (Кременчук), Кудрівка, Локомотив (Київ), Металург-2 (Запоріжжя), Нива (Вінниця), Реал Фарма (Одеса), Скала 1911 (Стрий), Тростянець, Чайка (Петропавлівська Борщагівка), ЮКСА (Тарасівка).

Матчі першого етапу пройдуть у два кола за круговою системою. За результатами першого етапу команди, які посіли з першого по п’яте місця груп А та Б, формують "Чемпіонську" групу за вихід в УПЛ з урахуванням показників (очків, голів) першого етапу в іграх між собою (команд першого-п’ятого місць). У новій групі визначаються позиції з першої по десяту у змаганнях Першої ліги.

За результатами першого етапу команди, які посіли шосте-десяте місця груп А та Б формують групу "На вибуття” за право залишитися в дивізіоні з урахуванням показників (очків, голів) першого етапу в іграх між собою (командами з шостого по десяте місця).

На другому етапі команди групи А проводять матчі лише з командами групи Б у два кола за круговою системою – по одному матчу на своєму полі та полі суперника. Господарі перших матчів визначаться окремим жеребкуванням.

Два перші місця гарантують підвищення безпосередньо в УПЛ. Команди, які посіли 3-4 місця, змагатимуться з 13-14 командами УПЛ.