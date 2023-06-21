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П'ять клубів виключено з ПФЛ

Участь ФК Львів у Першій лізі тимчасово припинено без позбавлення членства у ПФЛ
Сьогодні 20:09 556 0
П'ять клубів виключено з ПФЛ

Джерело - ПФЛ.

XXXI Конференція ПФЛ виключила з організації Нікополь, МСК Дніпро (Черкаси), Олімпік, Вовчанськ та Волинь.

Про це повідомляє пресслужба ПФЛ.

ПФЛ ухвалила рішення про виключення клубів у зв’язку з тим, що вони не подали заяв про продовження тимчасового призупинення участі у змаганнях сезону 2023/24, не сплатили членські внески та не продовжують свою діяльність.

Участь ФК Львів, ВПК-Агро, Скорука, Краматорська та Ужгорода у Першій лізі 2023/24 тимчасово припинено без позбавлення членства у ПФЛ.

У Другій лізі тимчасово призупинено участь таких клубів: АФСК (Київ), Балкани, Карпати (Галич), Любомир (Ставище), МФК Миколаїв, ФК Суми, Мункач, Кристал, Енергія та Таврія.

У сезоні-2023/24 у Першій лізі виступатимуть 20 клубів, розділених на дві групи. У Другій лізі зіграють 13 клубів.

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