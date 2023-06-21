Масі Найєм: Павелка незаконно помістили під варту

Справа президента УАФ Андрія Павелка, інтереси якого захищає компанія Міллер адвоката Масі Найєм, буде один з найгучніших процесів в історії сучасної України.

Про це заявив адвокат, учасник російсько-української війни Масі Найєм.

"Прогнозую, що це буде один з найгучніших процесів в історії сучасної України. Нашого клієнта президента УАФ Андрія Павелка незаконно помістили під варту.

Прокуратура не мала права передавати кримінальне провадження з ГСУ до відділку поліції у м. Львів. Львівська поліція не мала права розслідувати. А суд у Львові був зобов'язаний застосувати судовий контроль та зупинити це. Але цього не сталося.

На наших очах розгортаються черговий етап боротьби за крісло президента УАФ з використанням ключових державних інституцій. У справі фігурують як всім відомі прізвища, так і нові імена. Про це вони скажуть на пресконференції в п‘ятницю", - написав Найєм у Facebbok.