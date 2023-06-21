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Соломон визначиться із майбутнім після невеликої відпустки

Сьогодні 16:27 126 0
Соломон визначиться із майбутнім після невеликої відпустки
#Манор Соломон

Джерело - sport.ua.

23-річний ізраїльський вінгер Манор Соломон, контракт якого належить Шахтарю, поки не визначився із клубом, де проведе наступний сезон.

Про це повідомляє Evening Standard.

Повідомляється, що найближчим часом Соломон планує зосередитись на відпочинку. Для цього він вирушає на Ібіцу, де хоче провести найближчі сім днів.

Після відпустки Соломон вирішуватиме, де гратиме далі. Інтерес до ізраїльтянина виявляють два клуби АПЛ Фулгем, де Манор відіграв сезон-2022/23, та Тоттенгем.

Контракт Соломона з гірниками завершується 31 грудня, тому з огляду на продовження дії Annexe 7 ФІФА Манор може залишити донецький клуб вільним агентом вже у січні.

Раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін заявляв, що його клуб подасть до суду на Тоттенгем, якщо той наважиться підписати Соломона без виплати компенсації гірникам.

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